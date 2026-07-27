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مدیرکل دفتر راهبری طرحهای کلان فناورانه وزارت ارتباطات با اشاره به اجرای برنامههای تکمیلی در قالب طرح ملی ایران دیجیتال، از برگزاری دوره آموزش پایتون برای معلمان در شش استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حامد لدنی، مدیرکل دفتر راهبری طرحهای کلان فناورانه و مجری طرح ملی ایران دیجیتال، در نشست هماندیشی شورای راهبری این طرح با اشاره به روند توسعه آموزشهای مهارتمحور در کشور، اظهار کرد: تعداد کاربران فعال پلتفرم «ایران دیجیتال» به حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار دانشآموز در سراسر کشور رسیده که نشاندهنده استقبال گسترده از این طرح و عزم وزارت ارتباطات برای توسعه مهارتهای دیجیتال در نظام آموزشی است.
وی با بیان اینکه طرح ملی ایران دیجیتال با همکاری وزارت آموزش و پرورش در حال اجراست، افزود: این طرح یکی از ظرفیتهای راهبردی کشور برای تربیت نیروی انسانی متخصص و توسعه اقتصاد دیجیتال به شمار میرود و بر اساس اهداف برنامه هفتم پیشرفت، بهتدریج دانشآموزان بیشتری، بهویژه در مناطق کمتر برخوردار، از دورههای آموزشی آن بهرهمند خواهند شد.
برگزاری دوره آموزش پایتون برای معلمان در شش استان
لدنی با اشاره به اجرای برنامههای تکمیلی در قالب طرح ملی ایران دیجیتال گفت: دوره آموزش «پایتون مقدماتی» ویژه معلمان درس کار و فناوری از ۱۷ خردادماه آغاز شده و تا ۳۱ تیرماه در استانهای بوشهر، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، مازندران، خوزستان و تهران و شهرستانهای تابعه آن برگزار شده است.
وی افزود: برای افزایش کیفیت آموزش، هر استان کلاس مجازی اختصاصی خود را داشت تا تعامل میان مدرسان و معلمان با اثربخشی بیشتری انجام شود.
بهرهگیری از ظرفیتهای بومی برای آموزش
مدیرکل دفتر راهبری طرحهای کلان فناورانه با تأکید بر استفاده از ظرفیتهای بومی در انتخاب مدرسان اظهار کرد: در این دوره، مسئولیت آموزش هر استان به یکی از اعضای گروههای تخصصی هوش مصنوعی همان استان سپرده شد تا آموزشها با شناخت دقیقتری از نیازها و ویژگیهای مخاطبان ارائه شود.
لدنی هدف اصلی این دوره را توانمندسازی معلمان عنوان کرد و گفت: معلمی که مهارتهای مقدماتی برنامهنویسی را فراگیرد، میتواند این دانش را به شکلی پایدار و اثربخش به دانشآموزان منتقل کند و آثار آن فراتر از یک دوره آموزشی کوتاهمدت خواهد بود.
تکمیل زنجیره آموزش مهارتهای دیجیتال
مجری طرح ملی ایران دیجیتال با بیان اینکه توسعه مهارتهای دیجیتال نباید صرفاً به آموزش دانشآموزان محدود شود، تصریح کرد: این مسیر که با آموزش دانشآموزان آغاز شده، اکنون با توانمندسازی معلمان ادامه یافته است؛ رویکردی که نشان میدهد هدف، ایجاد یک زنجیره کامل و پایدار برای آموزش مهارتهای دیجیتال در کشور است.
وی در پایان با تأکید بر نقش معلمان در توسعه فرهنگ فناوری گفت: زمانی که معلم نیز در فرآیند یادگیری مهارتهای دیجیتال قرار میگیرد، انتقال این دانش به کلاس درس ماندگارتر خواهد بود و آثار آن بهتدریج در جامعه و نسل آینده نمایان میشود.