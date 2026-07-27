رئیس اداره ارزیابی عملکرد آموزش و پرورش استان گفت: کمبود معلم در استان کرمان با به‌کارگیری بازنشستگان، حق‌التدریس‌ها و دانشجومعلمان جبران می‌شود.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش استان کرمان در گردهمایی مدیران و روسای آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق استان که با محور پروژه مهر برگزار شد، گفت: کمبود معلم در استان کرمان با به‌کارگیری بازنشستگان، حق‌التدریس‌ها و دانشجومعلمان جبران می‌شود.

ماشاالله میرزاحسینی از کمبود حدود ۳ هزار معلم در استان خبر داد و گفت: برنامه‌ریزی‌های لازم برای جبران این کمبود تا آغاز سال تحصیلی جدید انجام شده است.

وی اظهار کرد: با توجه به نیاز نیروی انسانی در مدارس استان، کمبود معلمان از طریق استمرار خدمت و به‌کارگیری فرهنگیان بازنشسته، استفاده از نیرو‌های حق‌التدریس و همچنین به‌کارگیری دانشجومعلمان سال آخر تحصیل جبران می‌شود تا روند آموزش دانش‌آموزان بدون مشکل ادامه یابد.

رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش استان کرمان افزود: تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مدارس یکی از اولویت‌های اصلی آموزش و پرورش استان است و تمامی ظرفیت‌های قانونی برای آغاز مطلوب سال تحصیلی به کار گرفته می‌شود.

میرزاحسینی با تأکید بر اینکه هدف اصلی، جلوگیری از ایجاد خلأ آموزشی در کلاس‌های درس است، تصریح کرد: با اجرای این برنامه‌ها تلاش می‌شود تمامی کلاس‌های درس در سراسر استان از نخستین روز سال تحصیلی دارای معلم باشند، همه تلاش‌ها و برنامه ریزی‌ها بر مبنای آموزش حضوری است و امیدواریم با هم افزایی همه همکاران و مسئولان آموزش و پرورش کلاسی بدون معلم، معلمی بدون کلاس و دانش آموزی که کلاس بندی یا ثبت نام نشده باشد، نداشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش استان با همکاری بخش‌های مختلف در حال پیگیری تأمین نیروی انسانی مورد نیاز است و امیدواریم با اجرای این تدابیر، سال تحصیلی جدید با کمترین چالش در حوزه نیروی انسانی و با حضور بانشاط و شاداب معلمان و دلنش آموزان در مدارس آغاز شود.