به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛این خانه کودک در راستای حمایت از کودکان حاضر در فرآیند‌های قضایی و کاهش آسیب‌های روحی آنان فعال شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری استان اصفهان در این آیین گفت: این مرکز با ارائه خدمات تخصصی روان‌شناختی و آموزشی، محیطی امن و آرام برای کودکان فراهم کند.

محمد محسنی، افزود: خانه کودک از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۳ با حضور مربی و کارشناس ارشد روان‌شناسی حوزه کودک به ارائه خدمات می‌پردازد و ظرفیت پذیرش سالانه بیش از ۳۰۰ کودک را دارد.

وی گفت: در این مرکز، متناسب با شرایط هر کودک، خدماتی همچون استفاده از کاربرگ‌های نقاشی و تفسیر آن، قصه‌گویی و بازی‌درمانی ارائه می‌شود تا ضمن کاهش اضطراب و تنش‌های ناشی از حضور در محیط قضایی، زمینه حمایت روانی و عاطفی از کودکان فراهم شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری استان اصفهان افزود: ایجاد چنین فضایی گامی مؤثر در راستای صیانت از حقوق کودکان و کاهش آثار روانی ناشی از حضور آنان در فرآیند‌های قضایی است.