با تایید وزارت آموزش و پرورش ، فعالیت آموزش و پرورش در ایوانکی از توابع شهرستان گرمسار ، مستقل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ یاسر عربی نماینده مردم شهرستان‌های گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی گفت : از این پس اداره آموزش و پرورش شهر ایوانکی به عنوان یکی از ادارات مستقل در حوزه استان سمنان قلمداد می شود و به این ترتیب در زمینه ساماندهی نیرو ها و کادر آموزشی اقدام خواهد شد.

شهر ایوانکی در غرب استان سمنان جمعیت ۲۰ هزار نفر جمعیت و ۴ هزار نفر دانش آموز دارد .

با توجه به استقرار سه مجموعه شهرک‌های صنعتی و ایجاد شهر جدید ایوانکی در این منطقه پیش بینی می شود جمعیت دانش آموزی آن به ۶ هزار نفر برسد.