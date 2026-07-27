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با حضور مردم قدرشناس، پیکر مطهر شهید گرانقدر ، قربانعلی کشکولی در شهرستان امیدیه تشییع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، با حضور جمعی از مسئولان، خانوادههای معظم شاهد، ایثارگران و قشرهای مختلف مردم، پیکر مطهر شهید قربانعلی کشکولی در شهرستان امیدیه تشییع شد.
در این مراسم مردم قدرشناس استان با سردادن شعارهای الله اکبر، مرگ بر آمریکا پیکر مطهر این شهید والامقام تشییع و با آرمانهای شهیدان والامقام تجدید میثاق کردند. پیکر این شهید گرانقدر پس از تشییع در گلزار شهدای امیدیه آرام گرفت.
شهید قربانعلی کشکولی در حملات متجاوزان آمریکایی در شهرستان بندرعباس به درجه رفیع شهادت نائل آمد.