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رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان سملقان از کشف ۶۰ میلیارد ریال کلاهبرداری و ضبط اشیای تقلبی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، عقیل مجردی گفت : با هوشیاری و اقدام قاطع یگان حفاظت میراثفرهنگی و همکاری نیروی انتظامی شهرستان، یک باند کلاهبرداری و خرید و فروش غیرمجاز اقلام فرهنگی در این شهرستان شناسایی و منهدم شد.
وی افزود: در جریان این عملیات، هفت متهم بازداشت و مقادیر قابلتوجهی اقلام شامل ۲۰۵ قطعه سکه و مقادیری اشیای تقلبی (بومیسازیشده با هدف فریب خریداران) کشف و ضبط شد.
مجردی ادامه داد: بررسیهای تخصصی کارشناسان نشان داد که متهمان با سوءاستفاده از احساسات و ناآگاهی شهروندان، اقدام به کلاهبرداری از مالباختگان به ارزش تقریبی ۶۰ میلیارد ریال کردهاند.
وی گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۵، چندین فقره پرونده مشابه در حوزه کلاهبرداری و خرید و فروش غیرمجاز اموال تاریخی-فرهنگی در سطح شهرستان تشکیل و قاطعانه پیگیری شده که این امر نشاندهنده عزم جدی مجموعه میراثفرهنگی و دستگاه انتظامی در برخورد با این جرایم است.