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راهبرد اصلی در مراسم اربعین، فعالسازی نقاط مختلف شهر برای برگزاری باشکوه این آیین است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار اصفهان در جلسه هماهنگی برگزاری پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی گفت: بسترهای لازم برای حضور حداکثری اقشار مختلف مردم فراهم شودو بهرهگیری از ظرفیت ارزشمند موکبها به عنوان یکی از مبدأهای اصلی شروع پیادهروی مورد توجه قرار گرفته است .
احمدی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر لزوم حفظ عنوان جاماندگان در تبلیغات محیطی و رسانهای، افزود: نقش دستگاههای اجرایی در این مراسم فقط تسهیلگری است و وظیفه اصلی نهادها، زمینهسازی برای حضور مردم، تشکلهای خودجوش و هیئتهای مذهبی است .
قرارگاه فرهنگی محور سیاستگذاری فرهنگی و اجتماعی شهرستان است .
فرماندار شهرستان سمیرم با تأکید بر نقش راهبردی قرارگاه فرهنگی، خواستار برنامهریزی منسجم، افزایش مشارکت مردمی و هماهنگی دستگاههای اجرایی برای برگزاری باشکوه مراسم پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی در سمیرم شد.
فرماندار سمیرم در جلسه شورا فرهنگ عمومی و نشست قرارگاه فرهنگی شهرستان
به برگزاری برنامههای جاماندگان اربعین حسینی در سمیرم اشاره کرد و گفت : جاماندگان اربعین حسینی مسیر ۲۵ کیلومتری امامزاده سلطان ابراهیم شهر سمیرم تا امامزاده زید بن علی را می پیمایند و در این مسیر بیش از ۱۰ موکب از زائران پذیرایی می کنند.