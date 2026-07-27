به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار اصفهان در جلسه هماهنگی برگزاری پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی گفت: بسترهای لازم برای حضور حداکثری اقشار مختلف مردم فراهم شودو بهره‌گیری از ظرفیت ارزشمند موکب‌ها به عنوان یکی از مبدأهای اصلی شروع پیاده‌روی مورد توجه قرار گرفته است .

احمدی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر لزوم حفظ عنوان جاماندگان در تبلیغات محیطی و رسانه‌ای، افزود: نقش دستگاه‌های اجرایی در این مراسم فقط تسهیل‌گری است و وظیفه اصلی نهادها، زمینه‌سازی برای حضور مردم، تشکل‌های خودجوش و هیئت‌های مذهبی است .

قرارگاه فرهنگی محور سیاست‌گذاری فرهنگی و اجتماعی شهرستان است .

فرماندار شهرستان سمیرم با تأکید بر نقش راهبردی قرارگاه فرهنگی، خواستار برنامه‌ریزی منسجم، افزایش مشارکت مردمی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری باشکوه مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی در سمیرم شد.

فرماندار سمیرم در جلسه شورا فرهنگ عمومی و نشست قرارگاه فرهنگی شهرستان

به برگزاری برنامه‌های جاماندگان اربعین حسینی در سمیرم اشاره کرد و گفت : جاماندگان اربعین حسینی مسیر ۲۵ کیلومتری امامزاده سلطان ابراهیم شهر سمیرم تا امامزاده زید بن علی را می پیمایند و در این مسیر بیش از ۱۰ موکب از زائران پذیرایی می کنند.