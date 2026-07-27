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مدیرعامل سازمان حسابرسی با تأکید بر اینکه حسابرسی فراتر از بررسی اعداد و صورتهای مالی است، عدالت، شفافیت و درستکاری را سه رکن اساسی این حرفه دانست و گفت حسابرسان نقش مهمی در صیانت از حقوق سهامداران، پیشگیری از فساد و استقرار نظم مالی در کشور بر عهده دارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، موسی بزرگاصل مدیرعامل سازمان حسابرسی، در دیدار با نیروهای جدید سازمان حسابرسی، با اشاره به اهمیت جایگاه حرفه حسابرسی اظهار کرد: صورتهای مالی ترکیبی از اعداد و کلمات است و هرگونه خدشه در صحت و شفافیت آن، سهامداران و ذینفعان را دچار خطا میکند، شفافیت را از بین میبرد و زمینه را برای سوءاستفادهگران فراهم میسازد. از اینرو، مهمترین موضوع در حسابرسی، عدالت است.
بزرگ اصل با بیان اینکه مأموریت سازمان حسابرسی، مبنای نظم و انسجام مالی در کشور است، تصریح کرد: شغل حسابرس، شغلی عادی نیست، بلکه حرفهای بسیار ویژه، حساس و اثرگذار است. همه شما سرمایههای سازمان هستید و ما نسبت به این سرمایه انسانی، حساسیت و توجه ویژه داریم.
مدیرعامل سازمان حسابرسی در ادامه با اشاره به تحولات سریع فناوری، هوش مصنوعی و تحلیل داده عنوان کرد: امروز با شتاب بالای فناوری روبهرو هستیم و راهی جز بهرهگیری از هوش مصنوعی و فناوریهای نوین نداریم. من نیز به عنوان مدیرعامل، پس از سالها تجربه، ناگزیر به استفاده از هوش مصنوعی شدهام. در برخی حوزهها از جمله فرایندهای مرتبط با واردات، آزمونها و ابزارهایی وجود دارد که استفاده از آنها بسیار مهم و راهگشاست.
رئیس هیئت عامل سازمان، گزارشگری پایداری را از موضوعات کلیدی پیشروی حرفه حسابرسی دانست و بیان کرد: آنچه امروز در جهان با آن مواجه هستیم، توسعه نامتوازن است و این موضوع، در گزارشگری پایداری اهمیت ویژهای دارد.
وی ادامه داد: اگرچه حداکثرسازی سود، هدف بسیاری از فعالیتهای مالی، اقتصادی و حتی سیاسی است و شرکتها نیز در پی کسب سود بیشتر هستند، اما این روند گاه آثار زیستمحیطی زیانباری از گرمتر شدن زمین و ذوب یخها گرفته تا آلودگی دریاها و آسیب به اکوسیستمهای طبیعی بر جای میگذارد؛ از این منظر، گزارشگری پایداری به معنای ایجاد توازن در همه جنبههای فعالیت بشری است و این موضوع برای حرفه حسابرسی و سازمان حسابرسی یک مسأله کلیدی به شمار میرود.
بزرگاصل همچنین از نیروهای جدید سازمان خواست روحیه پرسشگری و مسألهمحوری را در خود تقویت کنند و گفت: انتظار دارم همکاران جدید، پرسشگر باشند و به دنبال شناسایی مسأله و حل آن حرکت کنند. سکوت و سکون، یک درد مزمن برای حسابرس است و او را به جایگاه شایستهاش نمیرساند.
وی با تأکید بر اینکه کارکنان جدید، نمایندگان سازمان حسابرسی هستند، تشریح کرد: ظاهر، رفتار، منش و شیوه برخورد یک حسابرس و بازرس قانونی باید گویای شأن حرفهای او باشد و از شخصیت و رفتار او، تخصص، دقت و اعتبار حرفه حسابرسی قابل درک باشد.
مدیرعامل سازمان حسابرسی، درستکاری را یکی از مهمترین ویژگیهای یک حسابرس برشمرد و افزود: اگر درستکار نباشیم، نمیتوانیم شفافیت ایجاد کنیم. بخشی از فسادهایی که امروز در جامعه مشاهده میشود، نتیجه طمعورزی و کجرفتاری است و ما باید با این بیماریهای مالی مواجه شویم و در مسیر درمان آنها گام برداریم.
وی با اشاره به تاریخچه و فلسفه شکلگیری حرفه حسابرسی گفت: اساساً حرفه حسابرسی برای حل مسأله تعارض منافع و تعارض منابع شکل گرفته است. تجربههای تاریخی، از جمله در حسابرسی شرکتهای راهآهن در آمریکا، نشان میدهد که این حرفه در پاسخ به ضعفهای حسابداری و نیاز به نظارت و اطمینانبخشی به وجود آمده است.
بزرگاصل همچنین با اشاره به نمونههایی همچون پرونده شرکت انرون در آمریکا، بر ضرورت شناخت دقیق شیوههای تقلب در گزارشگری مالی تأکید کرد و افزود: حسابرس با شناسایی درست درآمدها، بررسی قیمت شرکتها، توجه به اقلام آشکار و پنهان و شناخت انواع تقلب در گزارشگری، میتواند از بروز فساد جلوگیری کرده و به افزایش شفافیت کمک کند.
وی در ادامه درباره آسیبهای شغلی این حرفه هشدار داد و بیان کرد: باید مراقب آفتهای شغلی باشیم، زیرا بیتردید در مسیر حرفهای با آنها روبهرو خواهیم شد. حفظ فاصله حرفهای حسابرس با کارفرما و صیانت از استقلال حسابرس، به امضای او اعتبار میبخشد. کسی که امضای خود را میفروشد، به زشتترین شکل ممکن به رفتار انسانی و حرفهای لطمه میزند؛ بنابراین باید مراقب این آسیبها باشیم تا نه خود دچار خسران شویم و نه حرفهمان را بدنام کنیم.