«عرشیا علاقمند»، شطرنج‌باز نوجوان میاندوآبی ، با کسب عنوان نایب‌قهرمانی رقابت‌های شطرنج نوجوانان آسیا، نخستین سکوی تاریخ شطرنج آذربایجان‌غربی را به نام خود ثبت کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، «عرشیا علاقمند»، شطرنج‌باز نوجوان شهرستان میاندوآب، با کسب عنوان نایب‌قهرمانی رقابت‌های شطرنج نوجوانان آسیا، نخستین سکوی تاریخ شطرنج آذربایجان‌غربی در این مسابقات را به نام خود ثبت کرد.

مسابقات شطرنج قهرمانی نوجوانان آسیا با حضور بیش از ۹۰۰ شطرنج‌باز از ۳۲ کشور در ۱۲ جدول مختلف از ۲۴ تیرماه تا سوم مردادماه به میزبانی شهر شنژن چین برگزار شد وعرشیا علاقمند، شطرنج‌باز ۱۵ ساله و عضو تیم ملی ایران از شهرستان میاندوآب، در رده سنی زیر ۱۶ سال پسران با ارایه عملکردی درخشان و کسب هفت امتیاز از ۹ دور، شامل پنج پیروزی و چهار تساوی و بدون شکست، به مقام نایب‌قهرمانی آسیا دست یافت.

علاقمند با این نتیجه، علاوه بر کسب مدال نقره رقابت‌های قهرمانی آسیا، عنوان معتبر بین‌المللی «استاد فیده» (FM) را نیز در ۱۵ سالگی به دست آورد و به نخستین شطرنج‌باز آذربایجان‌غربی تبدیل شد که موفق به کسب این عنوان بین‌المللی می‌شود.

برای نخستین بار یک شطرنج‌باز از آذربایجان‌غربی موفق شده است در رقابت‌های رسمی قهرمانی آسیا بر سکوی افتخار قرار گیرد که این افتخار حاصل سال‌ها تلاش، پشتکار و برنامه‌ریزی مستمر این ورزشکار و مربیان وی است.

موفقیت عرشیا علاقمند نشان‌دهنده ظرفیت بالای ورزشکاران میاندوآب در عرصه‌های ملی و بین‌المللی است و امیدواریم با حمایت بیشتر از استعداد‌های ورزشی، شاهد تکرار چنین افتخاراتی در رشته‌های مختلف باشیم.

عرشیا علاقمند پیش از این نیز در سال ۱۴۰۰ و در جریان رقابت‌های آنلاین شطرنج قهرمانی آسیا، همراه با تیم ملی ایران عنوان قهرمانی تیمی رده سنی زیر ۱۲ سال را کسب کرده بود، اما نایب‌قهرمانی در رقابت‌های رسمی و حضوری نوجوانان آسیا، نخستین مدال تاریخ شطرنج آذربایجان‌غربی در این مسابقات و یکی از مهم‌ترین افتخارات ورزش استان محسوب می‌شود.