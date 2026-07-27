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رییس پلیس گذرنامه و مهاجرت فراجا از استقرار دستگاههای جدید برای ثبت نام گذرنامه زیارتی در محرم شهر میدان آزادی برای اولین بار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار امید نودهی رییس پلیس گذرنامه و مهاجرت فراجا از استقرار دستگاههای جدید برای ثبت نام گذرنامه زیارتی در محرم شهر میدان آزادی برای اولین بار خبر داد.
وی افزود: دستگاه های سیار در میدان ازادی مستقر هستند تا کسانی که نیاز به صدور گذرنامه برای اربعین دارند به این دستگاه ها مراجعه کنند.
رییس پلیس گذرنامه و مهاجرت فراجا ادامه داد: این دستگاه ها محنصر به ایران است و در جای دیگری استفاده نشده است.