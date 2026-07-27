کارشناس اداره کل هواشناسی آذربایجان‌ شرقی گفت: با توجه به پایداری هوا و استقرار الگوی تابستانه در استان، آتش سوزی جنگل‌ها و مراتع به ویژه در مناطق ارسباران دور از انتظار نیست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، مرتضی نریمان افزود: بر اساس نقشه‌های هواشناسی و تصاویر ماهواره‌ای، ماندگاری گرمای هوا تا روز پنجشنبه در استان ادامه می‌یابد و از روز پنجشنبه دمای هوا به صورت نسبی خنک‌تر می‌شود.

وی اظهار کرد: با توجه به افزایش دما و تداوم روز‌های گرم، مدیریت بهینه در مصرف انرژی، خودداری از فعالیت گروه‌های حساس در فضای باز به ویژه در ساعات گرم روز، خودداری از روشن کردن آتش در طبیعت برای جلوگیری از آتش سوزی ضروری است.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته ورزقان و تیکمه داش با حداقل دمای ۱۳ درجه خنک‌ترین و جلفا و میانه با حداکثر دمای ۴۲ درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین شهر‌های استان بودند. نریمان گفت: در این بازه زمانی دمای هوای تبریز در گرمترین زمان به ۳۷ درجه و در خنک‌ترین زمان به ۱۹ درجه سانتیگراد بالای صفر رسید

آذربایجان شرقی منطقه‌ای سردسیر و کوهستانی است و از لحاظ تقسیم بندی‌های اقلیمی جزو مناطق نیمه خشک به حساب می‌آید.