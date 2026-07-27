به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، پیکر مطهر شهید پاسدار حامد دایی زاده که به دست عوامل تروریستی گروهک‌های ضدانقلاب به شهادت رسیده بود، یکشنبه شب با حضور گسترده و پرشور مردم شهیدپرور ارومیه تشییع شد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی نیز در جمع مردم ولایتمدار و غیور ارومیه و مراسم تشییع پیکر مطهر شهید «حامد دائی زاده» حضور داشت.

تجمع شبانه مردم ارومیه در خونخواهی رهبر شهید و پشتیبانی از وطن در میدان ولایت‌فقیه و خیابان امام خمینی(ره) با دعای وارث آغاز شد که حضور پیکر مطهر شهید حامد دایی‌زاده به عنوان شهید مدافع امنیت که روز گذشته به دست عناصر ضدانقلاب به شهادت رسید، حال و هوای شهدایی به مراسم داده بود.



پرچم‌های سرخ انتقام همچون همیشه در دستان شیعه و سنی و ترک و کرد به اهتزاز درآمده بود و همه یک کلام خواستار قصاص قاتلان قائد شهید امت حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای کبیر بودند.

شهید والامقام «حامد دائی زاده» در مبازره با عناصر ضد انقلاب در مرزهای شمال غرب به فیض شهادت رسیده است.