به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ نظامیان رژیم صهیونیستی حملات توپخانه‌ای شدیدی را علیه مناطق شرقی شهر خان‌یونس در جنوب این باریکه انجام دادند.

این گلوله‌باران هم‌زمان با تیراندازی سنگین از سوی خودرو‌های زرهی رژیم اشغالگر به اطراف منطقه ابوالعجین در جنوب‌شرقی دیرالبلح در مرکز غزه گزارش شده است. در خان‌یونس نیز منابع پزشکی از شهادت و زخمی‌شدن شماری از شهروندان فلسطینی در پی این حملات خبر داده‌اند.

توافق آتش‌بس در نوار غزه که پس از ماه‌ها جنگ و نسل‌کشی به اجرا درآمد، از همان ابتدا با نقض‌های مکرر از سوی رژیم صهیونیستی مواجه شده است. منابع فلسطینی تأکید می‌کنند که ارتش رژیم صهیونیستی به‌طور روزانه این توافق را زیر پا می‌گذارد و عملیات نظامی خود را در مناطق مختلف غزه ادامه می‌دهد.