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به منظور جلوگیری از تخریب گسترده مراتع و اکوسیستم جنگلی در گلستان، محدودیتهای شدیدی برای تردد خودروهای آفرود در منطقه اولنگ و جنگلهای رامیان اعمال شد.
با دستور دادستان شهرستان رامیان؛ مسیرهای غیرضروری ورود خودرو به مرتع اولنگ و جنگلهای این شهرستان مسدود شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامیان با اعلام این خبر، گفت: به دلیل پوشش گیاهی و رانشی بودن منطقه دستور ممنوعیت ورود آفرود سواران به این مرتع ارزشمند صادر و مسیرهای ورود به این منطقه هم بسته شد.
امین ذوالفقاری افزود: جولان آفرودسواران، سبب کوبیدگی و فشردگی خاک و کاهش نفوذپذیری آب میشود و در درازمدت به طبیعت این منطقه و تنوع جانوری و گیاهی آن آسیب وارد میکند و از طرفی حضور تورهایی که استانداردهای حضور در طبیعت را رعایت نمیکنند نیز سبب وحشت و مزاحمت برای حیات وحش میشوند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامیان، با تأکید بر صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست تاکید کرد: هیچ مماشاتی در برخورد با افراد هنجارشکن که با اقدامات خود سبب تخریب عرصههای طبیعی و نقض قوانین میشوند در کار نخواهد بود.
مسئولان محلی تأکید کردند که این ممنوعیت در راستای صیانت از انفال و پیشگیری از آسیب به طبیعت بکر منطقه است.