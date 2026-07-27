رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سرایان، از کشف و توقیف یک تُن تاغ جنگلی انباشت شده به‌صورت غیرقانونی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سرایان گفت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی و همکاری همیاران طبیعت، موضوع در دستور کار یگان حفاظت قرار گرفت و مأموران با انجام گشت‌های شبانه موفق به شناسایی یک محل انباشت غیرقانونی تاغ جنگلی شدند.

خادمی افزود: در این عملیات، یک تُن تاغ جنگلی کشف و توقیف و محموله با رعایت ضوابط قانونی به محل دپوی اداره منابع طبیعی منتقل شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سرایان با قدردانی از همکاری همیاران طبیعت و تلاش نیرو‌های یگان حفاظت، از شهروندان خواست هرگونه تخلف در حوزه منابع طبیعی را برای برخورد قانونی به این اداره گزارش کنند.