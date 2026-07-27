ضرورت تشویق شهروندان به بهره گیری موثر از خدمات مشاورهای
جانشین فرمانده انتظامی استان کرمان گفت : مشاوران انتظامی نقش مهمی در حل و فصل اختلافات و پیشگیری حداکثری از تشکیل پرونده و ارجاعات قضایی دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان
جانشین فرمانده انتظامی استان کرمان در بازدید از واحد مشاوره کلانتری ۱۲ زرند بر تشویق و ترغیب مردم به بهره گیری موثر از خدمات مشاورهای تاکید و بیان کرد: مشاوران انتظامی نقش مهمی در حل و فصل اختلافات و پیشگیری حداکثری از تشکیل پرونده و ارجاعات قضایی دارند.
سرهنگ پورامینایی افزود: این افراد بر اساس تخصص در امور روانشناسی و دیگر شاخههای مطالعات اجتماعی به مردم و مراجعین در زمینه امور خانوادگی، تربیت فرزند، مصالحه زوجین، اختلافات فردی و سایر مشکلات و تنش بین افراد، خدمات مشاوره و راهنمایی ارائه میدهند.
جانشین فرمانده انتظامی استان گفت: مراجعه افراد به واحد مشاوره در بدو ورود به واحدهای انتظامی باعث خواهد شد پس از کسب آرامش و دریافت مشاوره و راهنماییهای لازم، اقدامات بعدی را با دیدگاه مثبت و توجه به مهارتهای حل مسئله دنبال کنند.