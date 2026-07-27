معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تأکید بر اهمیت توسعه ورزش قهرمانی در کنار فعالیت‌های علمی و پژوهشی، از آمادگی این دانشگاه برای گسترش همکاری با هیأت والیبال استان تهران و حمایت از حضور تیم دانشجویی این دانشگاه در رقابت‌های استانی و ملی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سید ابوالفضل میردهقان، با تأکید بر اهمیت ورزش قهرمانی در کنار فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی، افزود: دانشگاه صنعتی امیرکبیر همواره در کنار مأموریت اصلی خود، به توسعه ورزش همگانی و حمایت از ورزش قهرمانی، به‌ویژه در رشته‌های پرطرفدار مانند والیبال، توجه ویژه‌ای داشته است.

وی با اشاره به تأکید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر حضور فعال دانشگاه‌ها در هفدهمین المپیاد فرهنگی ـ ورزشی دانشجویان کشور، افزود: دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال‌های گذشته سابقه حضور در این رویداد ملی را داشته و امسال نیز با جدیت برای حضور در این رقابت‌ها برنامه‌ریزی کرده است.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه گفت: المپیاد فرهنگی ـ ورزشی دانشجویان فرصت مناسبی است تا دانشگاه‌ها در کنار دستاورد‌های علمی، توانمندی‌های خود را در عرصه ورزش قهرمانی نیز به نمایش بگذارند و همکاری با هیأت‌های تخصصی استانی در رشته‌های مختلف می‌تواند مسیر دستیابی به این موفقیت‌ها را هموارتر کند.

وی با تأکید بر آمادگی دانشگاه برای توسعه همکاری‌های مشترک با هیأت والیبال استان تهران، گفت: دانشگاه آمادگی دارد زیرساخت‌ها و امکانات لازم را برای برگزاری دوره‌های آموزشی مربیگری، کلاس‌های داوری و سایر برنامه‌های مشترک با هیأت والیبال استان تهران فراهم کند.

میردهقان همچنین از حضور تیم دانشجویی دانشگاه در لیگ‌های استانی با حمایت کامل دانشگاه خبر داد و اظهار کرد: توسعه فعالیت‌های ورزشی دانشجویان و فراهم کردن زمینه حضور آنان در رقابت‌های مختلف از اولویت‌های معاونت دانشجویی و فرهنگی است.

وی این نشست را نقطه آغازی برای گسترش تعاملات دانشگاه با نهاد‌های ورزشی استان تهران دانست و ابراز امیدواری کرد که این همکاری‌ها در مسیر تحقق اهداف کلان توسعه ورزش دانشجویی کشور، دستاورد‌های مؤثری به همراه داشته باشد.

علی احسانی، سرپرست اداره ورزش و تندرستی دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز در این نشست با تشریح وضع تیم والیبال دانشجویی این دانشگاه، گفت: تیم والیبال دانشجویی دانشگاه از ظرفیت‌ها و استعداد‌های قابل توجهی برخوردار است، اما برای حضور در سطوح بالاتر رقابت‌ها، به حمایت تخصصی و ساختارمند هیأت والیبال استان تهران نیاز دارد.

احسانی افزود: برگزاری دوره‌های آموزشی و مربیگری تخصصی می‌تواند به ارتقای دانش فنی مربیان و دانشجویان فعال در رشته والیبال کمک کند؛ از این رو، از هیأت والیبال استان تهران درخواست کرده‌ایم این دوره‌ها با همکاری اداره ورزش و تندرستی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شود.

سرپرست اداره ورزش و تندرستی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تأکید بر ضرورت حضور مستمر تیم دانشجویی در رقابت‌های رسمی، تصریح کرد: تسهیل حضور تیم والیبال دانشجویی دانشگاه در لیگ استان تهران می‌تواند تجربه و آمادگی لازم را برای حضور موفق‌تر در رقابت‌های مهمی همچون المپیاد قهرمانی دانشگاه‌های کشور فراهم کند.