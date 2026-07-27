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مدیر جهاد کشاورزی میاندورود گفت: نخستین مراحل برداشت محصول برنج در شهر سورک آغاز شد و پیشبینی میشود مجموع تولید این محصول در این شهرستان به ۵۰ هزار تن برسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیر جهاد کشاورزی میاندورود گفت: نخستین مراحل برداشت محصول برنج در شهر سورک آغاز شد و پیشبینی میشود مجموع تولید این محصول در این شهرستان به ۵۰ هزار تن برسد.
فاطمه عباسپور افزود: کل سطح زیر کشت برنج در این منطقه ۹ هزار و ۱۶۰ هکتار است که با مدیریت بهینه و نظارتهای فنی، انتظار میرود میزان تولید به ۵۰ هزار تن برسد.
مدیر جهاد کشاورزی میاندورود اظهار داشت: شروع برداشت محصول در شهر سورک نشاندهنده رسیدن محصول و آمادگی کشاورزان برای جمعآوری نتایج تلاش یک سالهی خود است. هدف ما در این مقطع، کاهش ضایعات در هنگام برداشت و نظارت بر استانداردهای کیفی محصول است تا بیشترین بهرهوری از این سطح زیر کشت گسترده حاصل شود.
وی در ادامه افزود: پیشبینی تولید ۵۰ هزار تن برنج در شهرستان، گامی استراتژیک در جهت تقویت امنیت غذایی منطقه است. ما تمام تلاش خود را به کار میگیریم تا همگامی میان سطح زیر کشت و میزان تولید واقعی به گونهای بهینهسازی شود که رفاه اقتصادی کشاورزان میاندورود تضمین گردد.
فاطمه عباسپور در پایان خاطرنشان کرد که موفقیت در دستیابی به این میزان تولید، مستقیماً با ارتقای جایگاه کشاورزی شهرستان در سطح استان گره خورده است و تمرکز بر بهینهسازی زنجیره تولید در شهر سورک و سایر نقاط شهرستان، زیربنای توسعه پایدار بخش زراعی منطقه خواهد بود.