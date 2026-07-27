کشف لاشه ۱۰ تشی از خودروهای متخلف در بهبهان؛ شکار با سگهای آموزشدیده
مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد از کشف لاشه ۱۰ تشی از خودروهای متخلف در ایست بازرسی بهبهان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، عبدال دیانتی نسب مدیرکل حفاظت محیط زیست استان در بازدید از ایست بازرسی حفاظت محیط زیست استان در بهبهان، با تقدیر از نیروهای بسیج و طبیعتدوستان مردمی گفت: هر جا بسیج و مشارکتهای مردمی پای کار بودهاند، موفقیتهای ارزشمندی در حفاظت از منابع طبیعی و حیاتوحش رقم خورده است.
دیانتی نسب افزود: نیروهای مستقر در ایست بازرسی پس از کشف لاشه ۱۰ تشی از خودروهای متخلف، موضوع را بلافاصله به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کهگیلویه گزارش کردند و کارشناسان محیط زیست نیز با حضور در محل، صورتجلسه لازم را تنظیم و پرونده را برای رسیدگی قانونی تشکیل دادند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه بررسیهای اولیه نشان میدهد متخلفان با استفاده از سگهای آموزشدیده اقدام به شکار این گونه ارزشمند کرده بودند، گفت: پرونده متخلفان برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده است.
وی با اشاره به نقش مؤثر نیروهای مردمی در حفاظت از طبیعت، ادامه داد: بسیج همواره در کنار محیط زیست، بهویژه در مهار آتشسوزی جنگلها و مراتع و مقابله با تخلفات زیستمحیطی، حضوری مؤثر و مسئولانه داشته است.
دیانتینسب تأکید کرد: کشف این محموله از شکار غیرمجاز، نمونهای از اثربخشی همکاری میان دستگاههای اجرایی، نیروهای بسیج و تشکلهای مردمی در صیانت از سرمایههای طبیعی کشور است.
وی در پایان با اهدای لوح سپاس از نیروهای بسیج و طبیعتدوستان مردمی کاشف این تخلف تقدیر کرد.
بخشی از منطقه حفاظتشده خائیز در محدوده جغرافیایی شهرستان بهبهان در استان خوزستان قرار دارد، اما بر اساس برنامه مدیریت یکپارچه این منطقه، مسئولیت حفاظت و حراست آن بر عهده اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کهگیلویه در استان کهگیلویه و بویراحمد است.