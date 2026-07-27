لویه و بویراحمد ، عبدال دیانتی نسب مدیرکل حفاظت محیط زیست استان در بازدید از ایست بازرسی حفاظت محیط زیست استان در بهبهان، با تقدیر از نیروهای بسیج و طبیعت‌دوستان مردمی گفت: هر جا بسیج و مشارکت‌های مردمی پای کار بوده‌اند، موفقیت‌های ارزشمندی در حفاظت از منابع طبیعی و حیات‌وحش رقم خورده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگ ی

دیانتی نسب افزود: نیروهای مستقر در ایست بازرسی پس از کشف لاشه ۱۰ تشی از خودروهای متخلف، موضوع را بلافاصله به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کهگیلویه گزارش کردند و کارشناسان محیط زیست نیز با حضور در محل، صورتجلسه لازم را تنظیم و پرونده را برای رسیدگی قانونی تشکیل دادند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد متخلفان با استفاده از سگ‌های آموزش‌دیده اقدام به شکار این گونه ارزشمند کرده بودند، گفت: پرونده متخلفان برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده است.

وی با اشاره به نقش مؤثر نیروهای مردمی در حفاظت از طبیعت، ادامه داد: بسیج همواره در کنار محیط زیست، به‌ویژه در مهار آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع و مقابله با تخلفات زیست‌محیطی، حضوری مؤثر و مسئولانه داشته است.

دیانتی‌نسب تأکید کرد: کشف این محموله از شکار غیرمجاز، نمونه‌ای از اثربخشی همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، نیروهای بسیج و تشکل‌های مردمی در صیانت از سرمایه‌های طبیعی کشور است.

وی در پایان با اهدای لوح سپاس از نیروهای بسیج و طبیعت‌دوستان مردمی کاشف این تخلف تقدیر کرد.