معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس انرژی ایران گفت: بورس انرژی ایران با توسعه ابزار‌های مالی، سرمایه‌گذاری در صنعت برق را شتاب داد.

بورس انرژی ایران و شتاب‌بخشی به سرمایه‌گذاری در صنعت برق

بورس انرژی ایران و شتاب‌بخشی به سرمایه‌گذاری در صنعت برق

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس انرژی ایران گفت: توسعه ابزار‌های مالی، راه‌اندازی تابلوی برق سبز و معاملات برخط، ضمن تقویت تأمین مالی طرحهای نیروگاهی، زمینه افزایش سرمایه‌گذاری و توسعه بازار برق کشور را فراهم کرده است.

محمد احمدی، با اشاره به نقش بورس انرژی ایران در توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت برق، اظهار کرد: راه‌اندازی تابلوی برق سبز در خردادماه سال ۱۴۰۱، نقطه عطفی در توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور بود. این تابلو با ایجاد یک مرجع شفاف برای کشف قیمت، امکان برآورد دقیق هزینه سرمایه‌گذاری و دوره بازگشت سرمایه را برای سرمایه‌گذاران فراهم کرد و زمینه‌ساز افزایش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نیروگاه‌های تجدیدپذیر شد.

وی با تأکید بر نقش بورس انرژی ایران در تأمین مالی طرحهای نیروگاهی افزود: بورس انرژی ایران علاوه بر فراهم کردن بستر معاملات برق، با طراحی و توسعه ابزار‌های نوین مالی نیز به تأمین مالی صنعت برق کمک کرده است.

احمدی اضافه کرد: از ابتدای انتشار اوراق سلف موازی استاندارد برق در سال ۱۳۹۵ تاکنون، بیش از ۱۶ همت اوراق در این حوزه منتشر شده که تنها در سال ۱۴۰۰ حدود ۴.۵ همت از این اوراق منتشر شده است.