فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از آمادگی حداکثری پلیس کرمانشاه برای ماموریت اربعین ۱۴۰۵ و تامین امنیت زائران اربعین خبر داد و گفت: ۴۵۸ تیم پلیس در حوزه انتظامی، امنیتی و ترافیکی امنیت زائران اربعین را در حوزه استان کرمانشاه برعهده دارند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سردار مهدی حاجیان در قرارگاه اربعین انتظامی کشور که به ریاست سردار رادان فرمانده کل فراجا در مرز خسروی برگزار شد، اظهار داشت: ۶۳۸ کیلومتر از محور‌های مواصلاتی استان در مسیر تردد زائران اربعین قرار دارد که همه آن تحت پوشش ترافیکی و انتظامی برای تسهیل در عبور و عبور زائران و همچنین برقراری امنیت آن‌ها قرار می‌گیرد.

وی افزود: یکی از اقداماتی که برای تامین امنیت زائران و تسهیل در عبور و مرور زوار انجام شده تشکیل ۱۰ پاسگاه فرماندهی متشکل از ۳۸ بلوک همانند سال گذشته در مسیر‌ها و شهرستان‌های محل تردد زوار بوده است، اقدامی که سال گذشته نظم و ترتیب خوبی ایجاد کرده بود.

سردار حاجیان همچنین از ابلاغ ماموریت و وظایف محوله به یگان‌های مختلف انتظامی از جمله پلیس آگاهی، مبارزه با مواد مخدر، امنیت اقتصادی، راه و راهور، معاونت اجتماعی و ... برای ماموریت اربعین خبر داد و گفت: همه این یگان‌ها برنامه ریزی‌های لازم را انجام داده و آماده اجرای ماموریت و وظایف محوله هستند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه همچنین از وجود ۴۵۸ تیم گشتی در حوزه ترافیکی، امنیتی، انتظامی و ... خبر داد و گفت: این گشت‌ها امنیت زائران اربعین را از دروازه ورودی کرمانشاه در کنگاور تا نقطه صفر مرزی در خسروی را تامین خواهند کرد.

وی همچنین با اشاره به بکارگیری بیش از ۳۴۰۰ نیروی پلیس در مراسم اربعین امسال، گفت: ۲۳ ایستگاه ثابت و سیار پلیس نیز در طول مسیر وجود دارد تا در موقع لزوم به یاری زائران شتافته و یا راهنمایی و کمک‌های لازم را به عمل آورند.

سردار حاجیان یادآوری کرد: اقدام دیگری که پیش بینی شده استفاده از ظرفیت پلیس یاران اربعین است و در همین راستا تعداد زیادی از افراد مورد تایید آموزش‌های لازم را فرا گرفته و در موکب ها، توقف گاه ها، ایستگاه‌های پلیس و پایانه مرزی برای ارائه خدمات لازم بکارگیری می‌شوند.

عالیترین مقام انتظامی استان کرمانشاه به راه اندازی میز تخصصی ۱۱۰ اربعین برای خدمات رسانی بهتر به زوار اشاره و تصریح کرد: در خصوص پارکینگ‌ها نیز طی یکی دو سال گذشته اقدامات خوبی انجام گرفته و در حال حاضر امکان پارک ۱۲۵ هزار دستگاه خودرو فراهم شده است.

وی یادآوری کرد: تلاش کردیم با الزام پارکینگ داران به نصب دوربین‌های پلاک خوان و بارکدخوان در پارکینگ‌ها که قابلیت ارسال پیامک به مالکان خودرو‌ها را دارند، شرایط بهتری برای زائران فراهم کنیم تا در زمان بازگشت به کشور راحت‌تر بتوانند خودرو خود را پیدا کنند.