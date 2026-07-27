به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اردبیل پنجم مرداد ۵۸، یادآور اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی است؛ فریضه‌ای عبادی ـ سیاسی که به دستور امام خمینی (ره) و با امامت آیت‌الله طالقانی، در دانشگاه تهران برگزار شد و آغازگر شکل‌گیری یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های وحدت، آگاهی‌بخشی و ارتباط مستقیم مردم با مسئولان در سراسر کشور شد.