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پنجم مرداد ۵۸، یادآور اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی است که آغازگر شکلگیری یکی از مهمترین پایگاههای وحدت، آگاهیبخشی و ارتباط مستقیم مردم با مسئولان در سراسر کشور شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اردبیل پنجم مرداد ۵۸، یادآور اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی است؛ فریضهای عبادی ـ سیاسی که به دستور امام خمینی (ره) و با امامت آیتالله طالقانی، در دانشگاه تهران برگزار شد و آغازگر شکلگیری یکی از مهمترین پایگاههای وحدت، آگاهیبخشی و ارتباط مستقیم مردم با مسئولان در سراسر کشور شد.