ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، اعلام کرد که هرگونه تلاش برای ایجاد مزاحمت برای ناوگان تجاری روسیه باید «قاطعانه» و همان‌گونه که با دزدی دریایی مقابله می‌شود، مواجه گردد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، اعلام کرد که هرگونه تلاش برای ایجاد مزاحمت برای ناوگان تجاری روسیه باید «قاطعانه» و همان‌گونه که با دزدی دریایی مقابله می‌شود، مواجه گردد.

بنابر این گزارش، پوتین این اظهارات را در جریان دیدار با فرماندهان ناوگان‌های دائمی این کشور مطرح کرد. او در سخنان خود به «تلاش‌های طرف‌های بدخواه برای اعمال فشار بر ناوگان ما، از جمله ناوگان تجاری» اشاره کرد.

پوتین گفت: در چنین مواردی، البته باید با احتیاط و در چارچوب حقوق بین‌الملل دریایی عمل کنیم، اما در عین حال قاطعانه؛ همان‌گونه که باید با دزدی دریایی و دزدان دریایی مقابله کرد.