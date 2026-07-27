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شنا در رودخانه هراز جان پدر و پسر ۹ ساله اش را گرفت؛ جستوجو برای یافتن پیکرها ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر مازندران گفت: گزارش غرق شدن پدر و پسر ساعت ۱۴:۱۰جمعه به پایگاه گزنک اعلام و گروههای امدادی این جمعیت بلافاصله به محل حادثه در محدوده آباسک اعزام شدند.
غلامعلی فخاری افزود: تیمهای امدادی گزنک و رینه با تجهیزات تخصصی در همان لحظات نخست حادثه در محل عملیات جستوجو را آغاز کردند، اما خروشان بودن رودخانه هراز و ناپایداری جریان آب در محدوده آباسک عملیات جستوجو را سخت کرده است.
وی با اشاره به تلاشهای شبانهروزی نیروهای امدادی افزود: چهار روز است که آتشنشانان و امدادگران ما تمام نقاط این رودخانه را جستوجو کردند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر مازندران ادامه داد: جستوجو تا روشن شدن وضعیت نهایی و یافتن پیکر این دو مغروق با حداکثر توان نیروهای عملیاتی ادامه خواهد داشت.
فخاری در خصوص خطرات شنا در رودخانههای خروشان گفت: هشدارهای مکرر در خصوص ممنوعیت شنا در رودخانهها داده میشود، اما گاهی مسافران و مردم هشدارها را رعایت نمیکنند.