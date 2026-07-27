لویه و بویراحمد ، مدیر جهاد کشاورزی بویراحمد از پایش و مهار موفق آفت پروانه برگخوار پاییزه در ۳۰ هکتار از مزارع ماش سررود جنوبی خبر داد و گفت: با انجام عملیات شیمیایی به موقع، خسارتی به محصول وارد نشد و هم اکنون اثری از لارو آفت در مزارع وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگ ی

مهدخت حبیبی افزود: با پیش آگاهی و رصد مداوم، آفت پروانه برگخوار پاییزه در مزارع ماش سررود جنوبی در مراحل ابتدایی شناسایی و بلافاصله عملیات سمپاشی در زمان طلایی صورت گرفت و از گسترش آن جلوگیری به عمل آمد.

وی وضعیت فعلی مزارع را مساعد و تحت کنترل دانست و افزود: در حال حاضر هیچ اثری از لارو آفت مشاهده نمی‌شود و خوشبختانه خسارتی به این سطح از کشت وارد نشده است.