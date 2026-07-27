کنترل کامل آفت پروانه برگخوار پاییزه در مزارع ماش بویراحمد
مدیر جهاد کشاورزی بویراحمد از پایش و مهار موفق آفت پروانه برگخوار پاییزه در ۳۰ هکتار از مزارع ماش سررود جنوبی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر جهاد کشاورزی بویراحمد از پایش و مهار موفق آفت پروانه برگخوار پاییزه در ۳۰ هکتار از مزارع ماش سررود جنوبی خبر داد و گفت: با انجام عملیات شیمیایی به موقع، خسارتی به محصول وارد نشد و هم اکنون اثری از لارو آفت در مزارع وجود ندارد.
مهدخت حبیبی افزود: با پیش آگاهی و رصد مداوم، آفت پروانه برگخوار پاییزه در مزارع ماش سررود جنوبی در مراحل ابتدایی شناسایی و بلافاصله عملیات سمپاشی در زمان طلایی صورت گرفت و از گسترش آن جلوگیری به عمل آمد.
وی وضعیت فعلی مزارع را مساعد و تحت کنترل دانست و افزود: در حال حاضر هیچ اثری از لارو آفت مشاهده نمیشود و خوشبختانه خسارتی به این سطح از کشت وارد نشده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بویراحمد از کشاورزان خواست تا ضمن پایش مداوم مزارع، هرگونه علائم مشکوک را سریعاً به مراکز جهاد کشاورزی گزارش دهند تا اقدامات کنترلی در اسرع وقت انجام شود.