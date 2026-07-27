مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان لرستان گفت: در راستای ارتقای ایمنی مسیر تردد زائران اربعین حسینی عملیات بهسازی و روکش آسفالت ۱۴۳ کیلومتر از محورهای شریانی انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،عارف امرایی اظهار کرد: با هدف افزایش طول عمر جاده‌ها، کاهش تصادفات و ارتقای ایمنی مسیر تردد زائران اربعین حسینی ۱۴۳ کیلومتر از محورهای شریانی استان عملیات بهسازی و روکش آسفالت انجام شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان لرستان بیان کرد: در طول اجرای این طرح ها، مجموعاً ۹ هزار و ۴۰۰ تن آسفالت مورد استفاده قرار گرفته است تا سطح کیفیت جاده‌ها در محورهای اصلی استان ارتقا یابد.