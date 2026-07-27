به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، بسته خبری تا اربعین، روایتگر شمّه‌ای از این شور خدمت رسانی در مسیر اربعین حسینی است.

خدمت رسانی به عاشقان ثارالله، یک افتخار بزرگ است مسیری که گویا فرشی از جنس بال ملائک زیر پای زائرانش پهن گشته و سقفی به بلندای آسمان بیکران مشایه دارد و مستانه، مستانه... بزرگراهی از حرم ارباب تا بارگاه اربابانی دیگر، مسیری از خانه پدر تا درگاه فرزندان، پدری که خود کریم است و فرزندانش نیز صاحب کرامت‌اند.

قدم‌های در مسیر پیاده روی اربعین این روز‌ها به مقصد رسیده و زائران سید الشهدا (ع) با چشمانی خیس از اشک شوق در حرم یار، اربعین سید و سالار شهیدان را به عزا نشسته‌اند.

حال و هوای پیاده روی اربعین بسیار شنیدنی است و شنیدن آنچه بر زائران در این مسیر گذشته درس‌های زیادی به همراه دارد.