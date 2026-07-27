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مدیر توسعه زیست بوم صندوق نوآوری و شکوفایی با تشریح مدل حمایتی طرحهای موفق هوش مصنوعی گفت: در صورت تائید توانمندی یک شرکت برای برآوردن نیازهای اعلام شده، قراردادی سهجانبه میان معاونت علمی و فناوری، سازمان متقاضی و شرکت فناور منعقد میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سید علی شبیری، مدیر توسعه اکوسیستم صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، امروز در حاشیه رویداد «تبادل فناوری در حوزه هوش مصنوعی» با حضور خبرنگاران، گفت: این رویداد تبادل فناوری در حوزههای هوشمندسازی حملونقل، لجستیک، شهر هوشمند و بانکداری برگزار میشود.
شبیری با بیان اینکه هدف این رویداد شناسایی نیازهای فناورانه سازمانهای بزرگ و انطباق آنها با توانمندی نخبگان است، اظهار داشت: هدف کلان ما این است که با بهرهگیری از هوش مصنوعی در فرآیندهای اجرایی، ضریب خطای انسانی را در فعالیتهای کلیدی کاهش داده و از تکنولوژیهای نوظهور برای مدیریت آینده استفاده کنیم.
وی افزود: فراخوان این رویداد از امروز ۵ مرداد ماه آغاز شده و خروجی آن به طور مستقیم در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پیگیری خواهد شد. تا این لحظه بیش از ۱۰۰ شرکت دانشبنیان و ۵۰۰ متخصص حقیقی از میان ۶۰۰۰ فعال دعوتشده به اکوسیستم، در این رویداد ثبتنام کرده و حضور یافتهاند.
جزییات نشستهای B۲B با حضور هلدینگهای بزرگ
مدیر توسعه اکوسیستم صندوق نوآوری و شکوفایی در تشریح ساختار این رویداد خاطرنشان کرد: برنامه در دو بخش مجزا تدوین شده است؛ در بخش نخست، سازمانها و ارگانهای متولی به ارائه نیازهای فناورانه خود میپردازند و در بخش دوم، جلسات تخصصی B۲B (مذاکرات دوجانبه) میان فعالان فناوری و نمایندگان سازمانها برگزار میشود.
وی به حضور بازیگران کلیدی در این رویداد اشاره کرد و گفت: مجموعههایی نظیر بانک مرکزی، بانک تجارت، هلدینگ ها، گروه مپنا، کرمان موتور، سازمان تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، بنیاد مسکن و … در این فرآیند حضور دارند تا مسیر برای ورود هوش مصنوعی به زیرساختهای خود را هموار کنند.
مدل حمایتی؛ از تسهیلات ترجیحی تا مشارکت در سرمایهگذاری
شبیری در خصوص مکانیزمهای حمایتی از شرکتهای برگزیده تصریح کرد: در صورت تایید توانمندی یک شرکت برای برآوردن نیازهای اعلام شده، قراردادی سهجانبه میان معاونت علمی و فناوری، سازمان متقاضی و شرکت فناور منعقد میشود.
وی در ادامه افزود: حمایتهای مالی پیشبینی شده به این صورت است که اگر پروژه ظرف یک سال به اهداف تعیینشده دست یابد، این حمایتها به صورت «بلاعوض» تبدیل خواهد شد؛ در غیر این صورت، مبالغ پرداختی در قالب تسهیلات یکساله با نرخ ترجیحی بازپرداخت میشود.
مدیر توسعه اکوسیستم صندوق نوآوری و شکوفایی در پایان با اشاره به نقش این صندوق در آینده پروژهها افزود: در مرحله فعلی، تسهیلات با حمایت معاونت علمی تخصیص مییابد، اما برنامه صندوق نوآوری این است که پس از بهرهبرداری و تجاریسازی (لانچ) موفق پروژهها، به عنوان سرمایهگذار یا در قالب مشارکت در تسهیلات، در کنار شرکتهای دانشبنیان قرار گیرد.