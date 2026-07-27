به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «کاخ تنهایی» به کارگردانی محمدرضا ورزی، ساعت ۱۵ پخش می شود.

لیلا بلوکات، احمد نجفی، امیرمهدی کیا، میرطاهر مظلومی و یلدا قشقایی، از جمله بازیگران این فیلم هستند.

این فیلم یادآور واپسین سال‌های حکومت پهلوی دوم است، دورانی که با گسترش استبداد، وابستگی به بیگانگان، فساد ساختاری، سرکوب گسترده مخالفان توسط ساواک و بی‌توجهی به مطالبات مردم همراه بود و در نهایت با قیام ملت ایران و پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ به پایان رسید. فیلم نیز با نگاهی تاریخی، بخشی از این تحولات را به تصویر می‌کشد

فیلم سینمایی «آدم برفی» ساعت ۲۱ پخش می شود.

این فیلم در گونه کمدی به تهیه کنندگی، کارگردانی و نویسندگی داوود میرباقری سال ۱۳۷۳ ساخته شد.

فیلم دو داستان موازی را پیش برده و با هم تلفیق می‌کند. ابتدا مردی ایرانی به نام عباس خاکپور (با بازی اکبر عبدی) بر صحنه می‌آید که برای گرفتن ویزای ایالات متحده آمریکا به ترکیه رفته است، اما موفق به گرفتن ویزا نمی‌شود. از سوی دیگر زنی (با بازی آزیتا حاجیان) است که در ترکیه زندگی می‌کند و در هتل محل اقامتش کار می‌کند و نمی‌تواند به ایران بازگردد.

اکبر عبدی، داریوش ارجمند، آزیتا حاجیان و پرویز پرستویی در این فیلم به ایفای نقش پرداخته اند.