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مدیرکل راه و شهرسازی بوشهر از تکمیل مطالعات فنی و هماهنگیهای زیرساختی در طرح عظیم مسکن «مروارید» خبر داد و اعلام کرد که این طرح بزرگ بهزودی برای تصویب نهایی به کمیسیون ماده ۵ استان ارسال خواهد شد.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، اصغر کشوریان، مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر، در نشست تخصصی بررسی روند پیشرفت این طرح، از حساسیت بالای اجرای طرح مروارید به عنوان یک برنامه مشترک میان سازمان ملی زمین و مسکن و وزارت دفاع خبر داد.
وی با اشاره به طی شدن مراحل قانونی، تصریح کرد که این طرح پس از تصویب در شورای عالی شهرسازی، اکنون در فاز دوم عملیاتی قرار دارد.
در این مرحله، با همکاری مشاوران ذیصلاح و هماهنگی با شرکتهای آب، فاضلاب، برق و شورای ترافیک استان، طراحیهای دقیق زیرساختی انجام شده است.
کشوریان با تأکید بر رعایت اصول مهندسی و توسعه پایدار، افزود که تمامی ملاحظات هیدرولوژی و شبکه خدمات شهری در این طرح لحاظ شده است.
وی خاطرنشان کرد که پس از تأیید مراجع ذیربط، پرونده طرح برای تصویب نهایی مجدداً به کمیسیون ماده ۵ ارسال میشود تا مسیر برای عملیات اجرایی آمادهسازی سایت هموار گردد.
این مقام مسئول ضمن قدردانی از تعامل دستگاههای اجرایی، بر ضرورت رفع موانع برای بهرهبرداری سریع از این اراضی در تأمین نیاز مسکن استان تأکید کرد.
تداوم پیگیریهای مستمر، کلید اصلی در تسریع در روند اجرایی این طرح کلان برای شهروندان بوشهری خواهد بود.