به گزارش خبرگزاری صداوسیما، هیئت عالی بانک مرکزی اصلاحیه «دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری» را به منظور تبیین دقیق نحوه واگذاری اموال و دارایی‌های شبکه بانکی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

پیرو بخشنامه شماره ۲۸۹۶۱۷‏‏‏/۹۹ مورخ ۱۱‏‏‏/۹‏‏‏/۱۳۹۹ موضوع ابلاغ «دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری» و اصلاحات بعدی آن، به منظور تبیین دقیق نحوه واگذاری اموال و دارایی‌های شبکه بانکی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، تسهیل در نحوه واگذاری و همچنین حسب بازخورد‌های واصله از شبکه بانکی، اصلاحات دستورالعمل مذکور در دستور کار قرار گرفت و در هفتادمین جلسه مورخ ۲۳‏‏‏/۰۴‏‏‏/۱۴۰۵ به تصویب هیئت عالی بانک مرکزی رسید.

از مهم‌ترین تغییرات به عمل آمده در دستورالعمل موصوف می‌توان به «تعیین سایر روش‌های واگذاری علاوه بر مزایده؛ مشتمل بر واگذاری از طریق سازوکار‌های بازار سرمایه از جمله صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان، صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات و توکنایز کردن در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، واگذاری به "شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی" مطابق با قوانین مربوط و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی و همچنین ترک تشریفات مزایده شامل مذاکره و معاوضه با اموال سهل‌البیع» و نیز «مجاز نمودن روش نسیه دفعی در واگذاری اموال مازاد مؤسسه اعتباری در مزایده، علاوه بر روش بیع نقدی و تسویه اقساطی (در قالب عقود اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی و مرابحه اقساطی)» اشاره کرد.

بانک‌ها موظفند نسخه بازنگری شده «دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری»، را به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳‏‏‏/۹۶ مورخ ۱۶‏‏‏/۰۵‏‏‏/۱۳۹۶ به تمامی واحد‌های ذی‌ربط آن ابلاغ کرده و بر حُسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورند.