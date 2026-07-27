در ششمین روز مسابقات تیراندازی جام جهانی هانگژو، نمایندگان ایران در مرحله سرعت تپانچه ۲۵ متر زنان و مرحله مقدماتی تراپ زنان و مردان رقابت کردند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بر این اساس، هانیه رستمیان در مجموع مرحله دقت و سرعت با امتیاز ۵۸۰.۱۵ در رده هفدهم، زینب طوماری با ۵۷۲.۱۲ در رده چهل و پنجم و سامیه یاسی با رکورد ۵۴۵.۱۳ در رده شصت و هفتم ایستادند.
در تراپ مردان محمد بیرانوند در پایان با ۱۱۸ امتیاز در رده سی و دوم قرار گرفت و در تراپ زنان نیز مرضیه پرورشنیا با ۱۱۲ امتیاز سی و دوم شد.