جام جهانی تیراندازی؛

رستمیان هفدهم شد، بیرانوند سی‌ودوم

در ششمین روز مسابقات تیراندازی جام جهانی هانگژو، نمایندگان ایران در مرحله سرعت تپانچه ۲۵ متر زنان و مرحله مقدماتی تراپ زنان و مردان رقابت کردند.