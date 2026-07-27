پخش زنده
امروز: -
معاون بازسازی مسکن بنیاد مسکن آذربایجانغربی از پرداخت ۷۵۰ میلیارد ریال برای جبران خسارتهای وارده به واحدهای مسکونی و تجاری در ۱۲ شهرستان استان خبر داد و اعلام کرد: ارزیابیهای نهایی حاکی از خسارت ۴.۵ هزار میلیارد تومانی است که روند پرداخت آن با جدیت در حال پیگیری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، علیرضا عبداللهزاده، ضمن تشریح اقدامات این نهاد در پی حوادث موسوم به «جنگ رمضان» گفت: کارشناسان بنیاد مسکن با حضور مستمر در ۱۲ شهرستان آسیبدیده، ارزیابی دقیق تمامی خسارات را مستندسازی کردهاند تا فرآیند بازسازی با شفافیت کامل انجام شود.
جزئیات خسارتهای وارده
عبداللهزاده با بیان اینکه در مجموع ۸ هزار و ۶۴۸ واحد مسکونی و تجاری در این حادثه دچار خسارت شدهاند، گفت: از این تعداد، ۸۴ واحد بهطور کامل تخریب شده که شامل ۷۱ واحد مسکونی و ۱۳ واحد تجاری است.
وی افزود: بخش عمدهای از خسارات ثبتشده مربوط به در، پنجره و شیشههای ساختمانها بوده که در ۴ هزار و ۶۴۶ مورد شناسایی شده و تاکنون عملیات تعویض و نصب در و پنجره برای ۴ هزار و ۶ واحد به اتمام رسیده است.
روند تشکیل پرونده و پرداخت غرامت
معاون بازسازی مسکن بنیاد مسکن آذربایجانغربی با اشاره به حجم کل خسارات که حدود ۴.۵ همت (هزار میلیارد تومان) برآورد شده است، خاطرنشان کرد: تاکنون ۵ هزار و ۲۱۷ مالک برای تشکیل پرونده مراجعه کردهاند که پروندههای آنان در مراحل مختلفِ بررسی و رسیدگی قرار دارد و پرداختهای مرحلهای همچنان ادامه دارد.
وی در پایان تصریح کرد: علاوه بر موارد جزئی، یک هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی و یک هزار و ۲۱۴ واحد تجاری نیازمند تعمیرات اساسی هستند که بازسازی و احیای این واحدها به عنوان اولویتِ کاری بنیاد مسکن در دستور کار قرار دارد و امیدواریم با همکاری دستگاههای ذیربط، بازسازی واحدهای آسیبدیده در کوتاهترین زمان ممکن محقق شود.