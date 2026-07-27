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مرحله یک چهارم نهایی والیبال لیگ ملتها ۲۰۲۶ در گروه مردان هفتم و هشتم مرداد با چهار دیدار پیگیری میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله مقدماتی والیبال لیگ ملتها ۲۰۲۶ گروه مردان که از ۲۰ خرداد آغاز شده بود، ۲۹ تیر پس از برگزاری ۱۰۸ مسابقه به پایان رسید.
در پایان این مرحله از مسابقات تیمهای ژاپن، لهستان، اسلوونی، ایتالیا، آمریکا و ترکیه به عنوان هفت تیم برتر و چین به عنوان میزبان راهی مرحله نهایی این رقابتها شدند.
همچنین تیمهای بلغارستان، برزیل، فرانسه، صربستان، آلمان، بلژیک، ایران، آرژانتین، کوبا و کانادا با کسب رتبههای هشتم تا هفدهم به کار خود در لیگ ملتها پایان دادند و کانادا نیز از این رقابتها سقوط کرد.
تیم ملی والیبال ایران نیز در مرحله مقدماتی سه برد، ۹ شکست و ۱۱ امتیاز کسب کرد و در جایگاه چهاردهم جدول قرار گرفت.
مرحله نهایی لیگ ملتها ۲۰۲۶ در گروه مردان از روز چهارشنبه هفتم مردادماه در کشور چین آغاز میشود و هشت تیم برتر صعود کننده برای کسب مقامهای اول تا سوم به مصاف یکدیگر میروند.
مرحله یک چهارم نهایی این رقابتها روزهای چهارشنبه هفتم و پنج شنبه هشتم مرداد با چهار دیدار پیگیری خواهد شد که برنامه آن به قرار زیر است:
چهارشنبه ۷ مرداد
ساعت ۱۰:۳۰؛ اسلوونی – ترکیه
ساعت ۱۵؛ ژاپن – چین
پنج شنبه ۸ مرداد
ساعت ۱۰:۳۰؛ ایتالیا – آمریکا
ساعت ۱۵؛ لهستان – اوکراین
تیمهای شرکت کننده جمعه نهم مردادماه استراحت دارند و چهار تیم برنده مرحله یک چهارم نهایی روز شنبه دهم مرداد و در مرحله نیمهنهایی به مصاف یکدیگر خواهند رفت.
دیدارهای ردهبندی و فینال لیگ ملتها ۲۰۲۶ در گروه مردان نیز یکشنبه یازدهم مرداد برگزار میشود تا چهره تیمهای اول تا سوم مشخص شود.