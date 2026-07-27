استعدادیابی و رقابت در مسابقات تیراندازی با کمان بسیجیان سپاه فتح
رئیس هیات تیراندازی با کمان کهگیلویه و بویراحمد برگزاری مسابقات تیراندازی با کمان میان بسیجیان سازندگی سپاه فتح را گامی برای توسعه ورزش همگانی عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مسابقات و دوره آموزشی تیراندازی با کمان ویژه کارکنان و خانوادههای بسیج سازندگی سپاه فتح استان، به مناسبت گرامیداشت فرمانده شهید امت و شهدای دانشآموز شجره طیبه میناب، با همکاری هیات تیراندازی با کمان استان برگزار شد.
رئیس هیات تیراندازی با کمان استان گفت: با وجود مسئولیتها و مأموریتهای گسترده بسیج سازندگی، توجه ویژه به حوزه رفاه، نشاط اجتماعی و ورزش کارکنان و خانوادههای آنان، اقدامی ارزشمند و قابل تقدیر است.
فرشاد پزشکپور با اشاره به کمبود زیرساختهای تخصصی این رشته در استان افزود: در شأن ورزشکاران و ظرفیتهای استان، امکانات و زیرساختهای مناسبی در حوزه تیراندازی با کمان وجود ندارد، اما امیدواریم این خلأ برطرف شده و شرایط لازم برای توسعه هرچه بیشتر این رشته در استان فراهم شود.
در پایان این برنامه، شرکتکنندگان پس از حضور در دوره آموزشی، در مسابقه تیراندازی با کمان به رقابت پرداختند و نفرات برتر با اهدای جوایز مورد تقدیر قرار گرفتند.