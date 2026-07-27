لویه و بویراحمد ، مسابقات و دوره آموزشی تیراندازی با کمان ویژه کارکنان و خانواده‌های بسیج سازندگی سپاه فتح استان، به مناسبت گرامیداشت فرمانده شهید امت و شهدای دانش‌آموز شجره طیبه میناب، با همکاری هیات تیراندازی با کمان استان برگزار شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگ ی

رئیس هیات تیراندازی با کمان استان گفت: با وجود مسئولیت‌ها و مأموریت‌های گسترده بسیج سازندگی، توجه ویژه به حوزه رفاه، نشاط اجتماعی و ورزش کارکنان و خانواده‌های آنان، اقدامی ارزشمند و قابل تقدیر است.

فرشاد پزشکپور با اشاره به کمبود زیرساخت‌های تخصصی این رشته در استان افزود: در شأن ورزشکاران و ظرفیت‌های استان، امکانات و زیرساخت‌های مناسبی در حوزه تیراندازی با کمان وجود ندارد، اما امیدواریم این خلأ برطرف شده و شرایط لازم برای توسعه هرچه بیشتر این رشته در استان فراهم شود.