اعضای ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت راهکار‌های تقویت بنیان خانواده، حمایت از فرزندآوری و امور تربیتی ، رفع مشکلات حوزه مسکن و ناباروری، پیشگیری از بیماری‌های بانوان را بررسی کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی، نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان در این جلسه با تأکید بر اهمیت جوانی جمعیت و تحکیم بنیان خانواده، اظهار کرد: تسهیل در امر ازدواج و رفع موانعی همچون مسکن، اشتغال و مسائل اقتصادی خانواده‌ها از مهم‌ترین ضرورت‌ها در مسیر حمایت از جوانی جمعیت است.

محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان نیز بر استفاده از ظرفیت اراضی مازاد و مولدسازی برای ساخت مسکن جوانان، اجرای برنامه‌های رسانه‌ای با همکاری صداوسیما و فضای مجازی، انجام طرح‌های پژوهشی و غربالگری و همچنین افزایش فعالیت دستگاه‌های اجرایی در اجرای طرح‌های تشویقی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تأکید کرد.

در این جلسه اعلام شد که با فعالیت مراکز نفس در استان سمنان، تاکنون ۵۷۶ نوزاد از خطر سقط جنین نجات یافته‌اند و طی سه سال فعالیت این مراکز، ۳۵۳ نوزاد متولد شده‌اند.

همچنین ۱۰ مرکز نفس در استان سمنان با هدف حمایت و ارائه خدمات مشاوره‌ای و حمایتی به زوج‌ها فعال هستند.

سمیرا کرمی، مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری سمنان مصوبات و برنامه‌های جدید ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان را تشریح کرد و گفت: برنامه‌هایی در حوزه تأمین مسکن، حمایت از خانواده‌ها و اجرای طرح‌های سلامت بانوان از جمله اختصاص مأموریت یک روز در هر سه ماه برای انجام غربالگری‌های ضروری بانوان در استان در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: اجرای این برنامه‌ها با هدف حمایت از خانواده، ارتقای سلامت بانوان، افزایش آگاهی عمومی و فراهم کردن زمینه مناسب برای رشد جمعیت و فرزندآوری در استان سمنان دنبال می‌شود.