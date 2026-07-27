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ماموران بازرسی کل خراسان جنوبی در برنامههای نظارت و بازرسی سال ۱۴۰۵، از یک انبار گوشت حاوی بیش از ۶۰۰ کیلوگرم انواع گوشت فاسد و غیرقابل مصرف را در یکی از دانشگاههای استان کشف و ضبط کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، بازرس کل قضایی خراسان جنوبی گفت: در راستای اجرای تکالیف قانونی سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر صیانت از سلامت عمومی و نظارت بر حسن جریان امور، ماموران بازرسی کل استان در برنامههای نظارت و بازرسی سال ۱۴۰۵، پس از بازرسی میدانی، یک انبار گوشت حاوی بیش از ۶۰۰ کیلوگرم انواع گوشت فاسد و غیرقابل مصرف را در یکی از دانشگاههای استان، کشف کردند.
رحیمی افزود: در این اقدام نظارتی، بازرسی کل استان در یک بازرسی سرزده و میدانی، با میزان قابل توجهی انواع گوشت مواجه شد که در شرایط غیر بهداشتی و غیر استاندارد نگهداری میشد.
وی گفت: پس از بررسیهای کارشناسی و با حضور نمایندگان اداره کل دامپزشکی استان، مشخص شد این محموله به دلیل فساد کامل، برای مصرف انسانی به هیچ وجه قابلیت استفاده نداشته و تهدیدی جدی برای سلامت عمومی محسوب میشود.
بازرس کل قضایی استان افزود: در ادامه، این محموله بلافاصله ضبط و در فرایندی قانونی و زیر نظارت مراجع ذی صلاح، امحا و از چرخه مصرف خارج شد و تعقیب اداری و کیفری متهمان در دستور کار قرار گرفت.
رحیمی با هشدار صریح به مدیران دستگاههای اجرایی مبنی بر ضرورت رعایت دقیق دستورالعمل های بهداشتی و ضوابطِ ناظر بر نگهداری اموال و اقلام عمومی خصوصا اقلام و مواد فاسد شدنی، خوراکی و آشامیدنی، گفت: برنامههای نظارتی این بازرسیکل، فراتر از رویههای اداری، ماهیتی پیشگیرانه و بازدارنده دارد؛ بنابراین استمرارِ بازرسیهای هوشمند، تخصصی و سرزده، بهعنوان راهبرد اصلی این بازرسی کل در دستور کار قرار گرفته است.
وی با تأکید بر اینکه صیانت از سلامت عمومی و پاسداری از حقوق عامه، «خط قرمز» این مرجع نظارتی محسوب میشود، افزود: هرگونه اهمال، سوءمدیریت یا قصور و ترک فعل در انجام وظایف قانونی که منجر به تضییع حقوق عمومی و بیتالمال یا تهدید علیه سلامت جامعه شود، حسب مورد در زمره تخلفات و جرائم غیرقابلاغماض قرار دارد و این بازرسیکل با بهرهگیری از ابزارهای قانونی در اختیار، بدون هیچگونه مماشات و در چارچوب قاطعِ قانون، با مسببان و خاطیان برخورد خواهد کرد.
بازرس کل قضایی استان گفت: به مدیران دستگاههای اجرایی توصیه میشود با بازنگری در فرایندهای داخلی و ارتقای نظارتهای درون دستگاهی، اجازه ندهند قصورِ کارکنان زیرمجموعه، سلامت عمومی را دستخوش مخاطرات غیرقابل جبران کند.
رحیمی از شهروندان و کارکنان متعهد دستگاههای اجرایی استان خواست، هرگونه تخلف، جرائم یا گزارشهای مربوط به سوء جریانهای اداری و تهدید سلامت عمومی را از طریق سامانه رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی کل کشور به آدرس www.۱۳۶.ir به این بازرسی کل منعکس کنند.