به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سرپرست دبیر هیئت شنای استان قم گفت: این رقابت‌ها در رده‌های سنی ۱۳ تا ۱۴ سال، ۱۵ تا ۱۷ سال و بالای ۱۸ سال برگزار شد و از نظر سطح فنی و کیفیت برگزاری، بهترین مسابقات شنای استان تاکنون به شمار می‌رفت.

علی آهنگری افزود: مسابقات با رعایت استاندارد‌های لازم برگزار شد و نزدیک به ۹۰ درصد ماده‌هایی که در مسابقات قهرمانی کشور برگزار می‌شود، در این دوره نیز در برنامه رقابت‌ها قرار داشت.

وی با بیان اینکه ۷۶ شناگر برتر استان در این مسابقات حضور داشتند، اظهار کرد: نفرات منتخب پس از پایان رقابت‌ها به اردوی یک هفته‌ای شمال کشور اعزام می‌شوند تا برای مسابقات قهرمانی کشور آماده شوند.

آهنگری درباره مواد مسابقات گفت: رقابت‌ها در رشته‌های ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ متر آزاد، ۵۰ و ۱۰۰ متر قورباغه، پروانه، کرال پشت، ۴۰۰ متر آزاد، ۱۰۰ متر مختلط و همچنین امدادی در ۵۰ متر آزاد و مختلط برگزار شد.

سرپرست دبیر هیئت شنای استان قم ادامه داد: هیئت شنا برای نخستین بار در تاریخ شنای قم برنامه‌ریزی کرده تا در پایان سال در لیگ شنای کشور شرکت کند.

وی با اشاره به روند رو به رشد شنای قم افزود: اگرچه قم هنوز در جمع استان‌های مدعی کشور قرار ندارد، اما با اجرای برنامه‌های استعدادیابی و بهره‌گیری از مربیان و پیشکسوتان باتجربه، آینده روشنی پیش روی شنای استان قرار دارد.

سرپرست دبیر هیئت شنای استان قم خاطرنشان کرد: در حال حاضر آراد مهدی‌زاده به عنوان ملی‌پوش شنای قم در تیم ملی حضور دارد و پیش‌بینی می‌شود با ادامه روند استعدادیابی، شناگران بیشتری از قم در آینده به اردو‌های تیم ملی و سکو‌های قهرمانی کشور راه پیدا کنند.