معاون برق و انرژی وزارت نیرو گفت: رشد مصرف برق در سال‌های اخیر شتابی کم‌سابقه گرفته؛ به‌طوری که کشور اکنون سالانه به احداث دست‌کم ۵۷ واحد نیروگاهی جدید نیاز دارد و وزارت نیرو تلاش می‌کند اوج تقاضای امسال را در محدوده ۷۵ هزار و ۵۰۰ مگاوات کنترل کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، مصطفی رجبی‌مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، در چهارمین سمینار تحلیلی اندیشکده فولاد و صنایع معدنی ایران با موضوع «پایداری تولید در صنعت فولاد» که با محوریت چالش انرژی برگزار شد، اظهار کرد: بزرگ‌ترین ماموریت صنعت برق کشور، جلوگیری از فروپاشی یا بلک‌آوت شبکه برق ایران است؛ ماموریتی که به گفته وی، طی ۲۳ سال گذشته با موفقیت انجام شده است.

وی با اشاره به رشد فزاینده مصرف برق در کشور گفت: در سال‌های اخیر، شتاب تقاضای برق به شکل کم‌سابقه‌ای افزایش یافته است؛ به‌طوری که در دو سال اخیر، برای پاسخ‌گویی به نیاز مصرف، سالانه به احداث دست‌کم ۵۷ واحد نیروگاهی نیاز داریم، در حالی که این رقم در بازه سال‌های ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۷ تنها ۷ واحد در سال بوده است.

رجبی‌مشهدی این تفاوت را نشانه رشد نمایی مصرف برق در کشور دانست و افزود: وزارت نیرو تلاش می‌کند با اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف و همراهی مشترکان، حداکثر تقاضای برق امسال را در محدوده ۷۵ هزار و ۵۰۰ مگاوات نگه دارد.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو ادامه داد: هر سال به طور متوسط یک میلیون مشترک جدید به شبکه برق کشور اضافه می‌شود که به حدود هزار و ۵۰۰ مگاوات برق نیاز دارند. از سوی دیگر، مشترکان عمده بین ۲ هزار تا ۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات به تقاضای برق کشور اضافه می‌کنند.

وی تاکید کرد: در مجموع، رشد سالانه مصرف برق در کشور به حدود ۴ هزار مگاوات می‌رسد که معادل متوسط رشد ۵ درصدی در سال است؛ رقمی که ضرورت توسعه زیرساخت‌ها، افزایش ظرفیت نیروگاهی و اجرای دقیق برنامه‌های مدیریت مصرف را بیش از گذشته آشکار می‌کند.

رجبی‌مشهدی با اشاره به شرایط شبکه برق کشور تصریح کرد: استمرار پایداری شبکه، نیازمند هماهنگی کامل میان بخش تولید، انتقال و توزیع برق و همچنین همکاری مشترکان در مدیریت مصرف است؛ چرا که با تداوم روند فعلی، تامین برق پایدار بدون توسعه ظرفیت‌های جدید با دشواری بیشتری همراه می‌شود.