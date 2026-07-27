به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، منصور انصاری گفت: پرونده قاچاق سیگار به ارزش هفت میلیارد و ۲۱۷ میلیون ریال در شعبه سوم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان یزد رسیدگی شد.



مدیرکل تعزیرات حکومتی یزد افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود و ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالای قاچاق، متخلف را به پرداخت هفت میلیارد و ۲۱۷ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش کالای کشف شده محکوم کرد.



مدیرکل تعزیرات حکومتی یزد گفت: مأموران نیروی انتظامی یزد از یک منزل مسکونی مقادیر زیادی سیگار قاچاق را کشف و پرونده را برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال کردند.