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فرماندار سنندج گفت: تاکنون ۱۰ میلیارد تومان برای بازسازی و تجهیز مجموعه ورزشی آزادی سنندج هزینه شده است و روند اجرای آن در مراحل پایانی قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، فرماندار سنندج به همراه مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با حضور در سالن ورزشی آزادی، از روند بازسازی و مرمت این مجموعه بازدید کرده و بر تسریع در تکمیل عملیات اجرایی و بهرهبرداری هرچه سریعتر آن تأکید کرد.
سالن ورزشی آزادی سنندج به عنوان یکی از قدیمیترین زیرساختهای ورزشی استان، سالها میزبان رقابتهای ورزشی، تمرینات تیمهای مختلف و رویدادهای استانی و ملی بوده و نقش مهمی در توسعه ورزش استان کردستان ایفا کرده است.
تاکنون ۱۰ میلیارد تومان برای اجرای عملیات بازسازی، بهسازی و تجهیز این سالن ورزشی هزینه شده است و روند اجرای پروژه در مراحل پایانی قرار دارد.
فرماندار سنندج گفت: تکمیل و بهرهبرداری از سالن آزادی، گامی مهم در ارتقای سرانه فضاهای ورزشی و فراهم کردن شرایط مناسب برای فعالیت ورزشکاران، هیئتهای ورزشی و برگزاری مسابقات خواهد بود.
سجادی افزود: با بهرهبرداری از این پروژه، سالن آزادی بار دیگر در اختیار ورزشکاران سنندج و سراسر استان کردستان قرار خواهد گرفت و میتواند نقش مؤثری در توسعه ورزش قهرمانی و همگانی ایفا کند