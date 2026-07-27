اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان با هدف گره‌گشایی از چالش تأمین زمین، ۱۵۰ هکتار از اراضی منابع طبیعی را برای اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن و قانون جوانی جمعیت به محدوده شهر قیدار الحاق کرد.

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان با اعلام این خبر گفت: با طی مراحل قانونی و انتقال این اراضی از منابع طبیعی، بستر لازم برای اجرای طرح‌های حمایتی مسکن در شهر قیدار فراهم شده است.

سید محمد مهدیون در ادامه به وضعیت دیگر شهرهای استان اشاره کرد و افزود: پرونده الحاق ۱۹۰ هکتار به محدوده شهر ابهر نیز پس از تصویب در شورای برنامه‌ریزی استان، اکنون برای تأیید نهایی به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارسال شده است.

وی تأمین زمین را اولویت اصلی راه و شهرسازی استان دانست و تأکید کرد که استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای خانه‌دار کردن واجدان شرایط با جدیت دنبال می‌شود.

این اقدامات گامی راهبردی برای تسریع در روند اجرایی طرح‌های مسکن و پاسخگویی به تقاضاهای موجود در مناطق مختلف زنجان به شمار می‌رود.

مدیریت استان مصمم است با نظارت دقیق بر روند الحاق اراضی، از بروز هرگونه چالش در اجرای طرح‌ها پیشگیری کند.

فرآیند واگذاری و استفاده از این زمین‌ها پس از طی مراحل نهایی اداری برای متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت عملیاتی خواهد شد.