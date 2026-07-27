به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مدیرکل ثبت احوال استان گفت: با توجه به مراسم پیاده روی اربعین ، آن دسته از افرادی که به هردلیل شناسنامه ندارند ، برای ارائه به ادارات گذرنامه می‌توانند با وارد شدن به درگاه اینترنتی سهیم با انتخاب گواهی خروج یک بار از کشور و وارد کردن شماره درخواست ، فقدان شناسنامه را اعلام کنند.

امیر کاظمی گفت: بعد از انجام این عملیات در این سامانه ، گواهی نامه موقت برای ارائه به اداره گذرنامه صادر میشود و اعتبار آن هم ۱۵ روز است.

وی همچنین گفت: برای کسانی هم که شناسنامه آنها در صف تعویض قرار گرفته با هماهنگی ادارات پست استان سمنان ظرف کمتر از ۷۲ ساعت شناسنامه صادر میشود.

کاظمی تأکید کرد: با توجه به افزایش مراجعه مردم به اداران ثبت احوال در روز‌های منتهی به اربعین، زائران هرچه زودتر نسبت به پیگیری امور هویتی خود اقدام کنند تا با مشکل و تأخیر مواجه نشوند.