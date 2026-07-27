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برخورد یک دستگاه موتور سیکلت با خودروی وانت در محور قدیم بابل به آمل دو کشته برجای گذاشت
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، روابط عمومی اورژانس بابل اعلام کرد طی تماس مردمی مبنی بر وقوع تصادف موتورسیکلت با وانت در محور قدیم بابل به آمل، حدفاصل روستای بالا احمدچالهپی و روستای ورمتون، موضوع به مرکز ارتباطات اورژانس اعلام و کارشناسان پایگاههای احمدچالهپی و امینآباد به محل حادثه اعزام شدند.
در این حادثه راننده ۳۵ ساله موتورسیکلت به علت شدت جراحات و خونریزی فاقد علائم حیاتی بود و راکب ۲۹ ساله موتورسیکلت نیز دچار آسیبدیدگی شدید، خونریزی گسترده و مولتیتروما شده بود که پس از اقدامات درمانی اولیه توسط تکنسینهای اورژانس، به بیمارستان شهید بهشتی بابل منتقل شد.
این مصدوم نیز متأسفانه پس از مدتی در بیمارستان جان باخت.