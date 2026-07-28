به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️فرمانده انتظامی آرادان گفت : با اجرای طرح مقابله با عرضه کالای قاچاق، پلیس بازدید از واحد‌های صنفی را در دستور کار خود قرار داد و با هماهنگی‌های لازم قضایی، در بازدید از یک واحد صنفی متخلف ، ۴ هزار و ۱۸۰ نخ سیگار و ۳۳۵ بسته تنباکوی خارجی قاچاق کشف کرد .

سرهنگ یدالله گلیوری با بیان اینکه کارشناسان ارزش کالای دخانی کشف شده را بالغ بر ۹۰۰ میلیون ریال برآود کردند، خاطرنشان کرد: پرونده در این راستا تکمیل و یک نفر متهم برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.