به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود گفت : ماموران ایستگاه بازرسی پلیس حین کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه کامیون خرده بار که از مشهد عازم تهران بود مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

سرهنگ علیرضا شائینی افزود: پلیس در بازرسی دقیق خودرو بیش از ۲ هزار بسته پودر‌های چاق کننده قاچاق به ارزش بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال کشف کرد.

متهم پرونده دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شد.