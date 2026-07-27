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محموله مکمل های غیر مجاز چاق کننده در بازرسی از بار یک دستگاه کامیون در شاهرود کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود گفت : ماموران ایستگاه بازرسی پلیس حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون خرده بار که از مشهد عازم تهران بود مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.
سرهنگ علیرضا شائینی افزود: پلیس در بازرسی دقیق خودرو بیش از ۲ هزار بسته پودرهای چاق کننده قاچاق به ارزش بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال کشف کرد.
متهم پرونده دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شد.