در یکصد و چهل و هشتمین تجمع شبانه، اقشار مختلف مردم و مسئولان شهرستان بوکان با حضوری گسترده در میدان فرمانداری، حمایت خود را از امنیت پایدار و اقتدار ملی اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در یکصد و چهل و هشتمین تجمع شبانه،جمعی از اقشار مختلف مردم و مسئولان شهرستان بوکان با حضوری گسترده در میدان فرمانداری، حمایت خود را از امنیت پایدار و اقتدار ملی اعلام کردند.

این تجمع با محوریت وداع با قائد شهید امت و تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب و پاسداشت آرامش و ثبات جامعه و نیز تأکید بر حفظ امنیت عمومی برگزار شد و شرکت‌کنندگان لبیک گویان به مقام معظم رهبری در حضور خود بر ضرورت صیانت از انسجام و همبستگی ملی تأکید کردند.

شهروندان بوکان در این گردهمایی ضمن ابراز همدلی و اتحاد، پایبندی خود را به ارزش‌ها و آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده و بر ضرورت حفظ وحدت و همبستگی در برابر تهدیدات و اقدامات مخرب دشمنان تأکید کردند.