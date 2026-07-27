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مسئولان راه و شهرسازی شهرستان گرگان در نشستی با شهرداران جلین و سرخنکلاته، ضمن بررسی راهکارهای مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز، بر ضرورت شناسایی فوری زمینهای مناسب برای اجرای طرحهای حمایتی مسکن تأکید کردند.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، در این نشست مشترک، علاوه بر بحث پیرامون ارتقای نظارتهای فنی بر ساختوسازها و اجرای دقیق ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی، موضوع تأمین زمین برای طرح نهضت ملی مسکن به عنوان اولویتی کلیدی مطرح شد.
مدیران راه و شهرسازی با هدف صیانت از حقوق بهرهبرداران، بر لزوم تقویت نظارت عالیه بر روند اجرای طرحهای ساختمانی در شهرهای جلین و سرخنکلاته تأکید کردند.
شناسایی اراضی مستعد الحاق به محدوده شهری، محور اصلی گفتگوها برای گرهگشایی از چالشهای تامین مسکن بود.
در نهایت مقرر شد شهرداریها، اراضی واجد شرایط را جهت بررسیهای کارشناسی و قانونی به اداره راه و شهرسازی معرفی کنند.
این تعامل دو سویه با هدف تسریع در تحقق برنامههای مسکن و جلوگیری از ساختوسازهای فاقد مجوز صورت میگیرد.