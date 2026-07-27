حمله مسلحانه به سه دستگاه اتوبوس مسافربری در شهرستان دالبندین در ایالت بلوچستان پاکستان، بار دیگر ناامنی در مسیر زمینی ایران و پاکستان را برجسته کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ بر اساس گزارش رسانه محلی «سچ کویته نیوز»، افراد مسلح در منطقه «چارسار» در محور آر. سی. دی (RCD) با متوقف کردن سه اتوبوس مسافربری که از کویته به سمت شهرستان «دالبندین» در حرکت بودند، به سوی آنها تیراندازی کردند.

در نتیجه این حمله، لاستیک‌های اتوبوس‌ها هدف گلوله قرار گرفت و پنچر شد اما خوشبختانه هیچ‌یک از مسافران آسیب جانی ندیدند.

پلیس اعلام کرد پس از دریافت گزارش نیرو‌های امنیتی در محل حاضر شدند، بررسی صحنه را انجام داده و تحقیقات برای شناسایی و بازداشت عاملان این حمله آغاز شده است.

این حادثه در حالی رخ داده که محور زمینی ایران و پاکستان به ویژه در بخش‌هایی از استان بلوچستان پاکستان طی سال‌های اخیر بار‌ها شاهد حملات مسلحانه، اقدامات تروریستی و ناامنی بوده است.

به دلیل تداوم این شرایط امنیتی از حدود دو سال گذشته تردد زمینی زائران عتبات عالیات از مسیر ایران، پاکستان و عراق ممنوع اعلام شده و زائران پاکستانی برای سفر به عتبات عمدتاً از مسیر‌های هوایی استفاده می‌کنند. این حمله نیز بار دیگر نگرانی‌ها درباره امنیت این کریدور زمینی را افزایش داده است.