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مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجانغربی از فعالیت ۱۸ سایت ارتباطی در محورهای منتهی به مرز تمرچین و استقرار مرکز یکپارچه خدمات ارتباطی در پایانه مرزی خبر داد و تأکید کرد: ظرفیت شبکه امسال برای میزبانی از حداقل دو برابر زائران سال گذشته (۳۲۰ هزار نفر) آمادهسازی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، قاسم جلیلینژاد در تشریح اقدامات این اداره کل برای ایام اربعین گفت: با هدف تضمین پایداری و کیفیت ارتباطات زائران، علاوه بر ۱۸ سایت ثابت فعال (همراه اول و ایرانسل)، تعداد ۳ سایت سیار (BTS) نیز برای تقویت نقاط کور در مسیرهای تردد مستقر شدهاند.
او با اشاره به راهاندازی مرکز یکپارچه خدمات ارتباطی در داخل پایانه مرزی تمرچین، گفت: این مرکز به منظور جلوگیری از سردرگمی زائران ایجاد شده و خدماتی همچون پشتیبانی اپراتورهای تلفن همراه، خدمات پستی (پستیافته)، خدمات بانکی (خودپرداز و رایزنی جهت خدمات ارزی) و پشتیبانی سازمان تنظیم مقررات را بهصورت متمرکز ارائه میدهد.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان از نصب ۱۷ دستگاه اکسسپوینت برای ارائه اینترنت وایفای رایگان در پایانه خبر داد و افزود: با هدف ارتقای ظرفیت شبکه ایرانسل، ۶ سایت این اپراتور به باند فرکانسی ۷۰۰ مگاهرتز مجهز شدهاند تا پوشش گستردهتری در محدوده مرز ارائه شود.
جلیلینژاد در خصوص پایداری شبکه در زمانهای اوج بار یا قطعی احتمالی برق تصریح کرد: با تعویض باتری سایتها و الزام به استقرار ژنراتورهای اضطراری در مسیرهای اصلی، اقدامات لازم برای جلوگیری از اختلال انجام شده است. همچنین تیمهای فنی و عملیاتی بهصورت شبانهروزی در منطقه مستقر هستند تا در کمترین زمان ممکن، مشکلات احتمالی را مرتفع سازند.
وی همچنین درباره تردد زائران خارجی از مرز بازرگان خاطرنشان کرد: برنامهریزی برای استقرار سایتهای پرتابل ایرانسل در این مرز انجام شده و احداث سایت ثابت نیز در دستور کار است که پیشبینی میشود تا دو ماه آینده به بهرهبرداری برسد.
به گفته جلیلینژاد، با توجه به تردد ۱۶۰ هزار زائر در سال گذشته از مرز تمرچین، تمامی ظرفیتهای فنی استان برای میزبانی از دو برابر این میزان تردد در اربعین امسال بسیج شده است.